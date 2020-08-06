Murat Övüç’ün konser anlaşması iptal edildi, yerine cinsiyetçi küfür ettiği Yeşim Salkım sahne alacak

Antalya’da sahne aldığı Palm Beach Lara’da Yeşim Salkım’a cinsiyetçi küfür eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün konser anlaşması iptal edildi. Övüç’ün yerine Yeşim Salkım sahneye çıkacak.

Konsere, kadın misafirler ücretsiz giriş yapabilecek.

Ne olmuştu?

Sosyal meyda fenomeni Murat Övüç, şarkı söylemeden önce sahneden şarkıcı Yeşim Salkım'a açıkça cinsiyetçi küfür etti. Övüç, Salkım'a küfrederken dinleyicilerin kahkahalarla gülmesi tepkilere neden olurken; Salkım söz konusu videoyu paylaşarak, "Keşke o ağzından çıkanı duysan, unutma kontrolsüz güç güç değildir, bu ülke çok gördü senin gibileri yok oldular yazık sana" dedi.

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