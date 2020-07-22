Yeşim Salkım'dan Murat Övüç'e: Haddini aşıp bize kadınlığı öğretmeye kalkarsan seni arkanda olduğunu zannettiğin kadınlar da kurtaramaz

Şarkıcı Yeşim Salkım, verdiği röportajında, "Kadınlar adamlara saydırıyorlar, küfrediyorlar, gaza getiriyorlar... E tabii erkekler de... Tabii ki şiddete karşıyım ama herkes çizgisini bilmeli. Kadın erkeğin her zaman bir adım gerisinde duracak" diyen Murat Övüç'e tepki gösterdi. Salkım, "Haddini aşıp da bize kadınlığı öğretmeye kalkarsan seni o takip eden ve arkanda olduğunu zannettiğin kadınlar da kurtaramaz" dedi.

Murat Övüç, bir internet sitesine verdiği röportajlda, “Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi, tutun abi dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda” açıklamasında bulundu. Övünç'un bu sözleri sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Övüç Twitter’da da #pisliksinmuratovuc hashtag’i ile Trend Topic (TT) oldu.

"Haddini aşıp da bize kadınlığı öğretmeye kalkarsan..."

Konuşmasını “Kadınlar adamlara saydırıyorlar, küfrediyorlar, gaza getiriyorlar… E tabii erkekler de… Tabii ki şiddete karşıyım ama herkes çizgisini bilmeli” gibi son derece şiddet yanlısı sözlerle sürdüren Övüç’e bir tepki de Yeşim Salkım’dan geldi. “Bak Murat Övüç, cinsel yönelimin beni hiç ilgilendirmez amaa eğer haddini aşıp da bize kadınlığı öğretmeye kalkarsan seni o takip eden ve arkanda olduğunu zannettiğin kadınlar da kurtaramaz” diyen Salkım sinirini şu cümlelerle dile getirdi:

“Sen ve senin gibiler bu ülke de kadının yerini konumlandıracak en son insanlarsınız"

“Sen ve senin gibiler bu ülke de kadının yerini konumlandıracak en son insanlarsınız kadın erkeğin bir adım gerisindedir gibi kullandığın basiretsiz ve çirkin sözlerin yüzünden ve sence senin gibi maalesef toplumu yanlış yönlendirenler yüzünden bugün bir genç bir kadın daha varilden ceset torbasına kondu. Haddinizi bilin ettiğiniz küfürlere ve ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin bence çünkü hiç bir bilinçli toplum sizi kıymetli bir yere koymaz. İki kızım var ve senin haddine değil bizim nasıl yürüyeceğimiz. Sana bir psikolog tavsiyesi @muratovucofficiall bu arada sayfamı bu video ile kirlettiğim için tüm aklı başında değerli takipçilerimden özür dilerim, itinayla kaldıracağım zamanı gelince.”

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