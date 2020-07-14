Yeşim Salkım'dan Abdurrahman Uzun açıklaması: Kadına şiddet ve azmettirici olarak savcılığa veriyoruz

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım kendisiyle ilgili YouTube kanalında "Yeşim Salkım'a anladığı dilden cevap" başlıklı video çeken Abdurrahman Uzun’u savcılığa şikayet edeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili avukatı aracılığıyla açıklama yapan Yeşim Salkım, Uzun'un kendisiyle ilgili çektiği videoda kastı aşan ifadeler kullandığını ve kendisine hakaret edildiğini söyledi.

Salkım Twitter hesabından "Bu şahsı #KadınaSiddet ve azmettirici olarak savcılığa veriyoruz siz kadınların özel hayatından vurmak için köşelerde bekleyen çok tehlikeli suç potansiyeli olabilecek tipte insanlar olduğunuzu kendi kendinize ele veriyorsunuz bu hakaretlerin karşılığı mutlaka var" açıklamasını yaptı.

Yeşim Salkım’ın avukatı aracılığıyla Abdurrahman Uzun hakkında yaptığı açıklama şöyle: