Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür

Sosyal meyda fenomeni Murat Övüç, şarkı söylemeden önce sahneden şarkıcı Yeşim Salkım'a açıkça cinsiyetçi küfür etti. Övüç, Salkım'a küfrederken dinleyicilerin kahkahalarla gülmesi tepkilere neden olurken; Salkım söz konusu videoyu paylaşarak, "Keşke o ağzından çıkanı duysan, unutma kontrolsüz güç güç değildir, bu ülke çok gördü senin gibileri yok oldular yazık sana" dedi.

Övüç, sahnede şarkı söylemeden önce yaptığı konuşmada, Yeşim Salkım'ın ismini kullanarak açıkça küfür etti. Aynı küfrü art arda kullanan Övüç'e Yeşim Salkım'dan tepki geldi.

"Senin gibileri yok oldular, yazık sana"

Salkım, Twitter hesabından söz konusu görüntüleri paylaşarak, "Yorum sizin... 'Nerede mağdur kadın var, ben yanındayım' diyen bu zavallı sizlere emanet. Ben çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım. Şimdi Murat Övüç keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü. Senin gibileri yok oldular; yazık sana" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Murat Övüç'ün Yeşim Salkım'a küfrettiği görüntüler sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da gündem oldu. Binlerce kullanıcı "#muratovuc" etiketi altında söz konusu görüntülere tepki gösterdi.

Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür ettiği için tepki çeken fenomen Murat Övüç de yayınladığı videosunda "Doğruları söylediğinizde sizden kötüsü olmaz. Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok" diyerek geri adım atmadı.

"Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim"

Kısa sürede tepki çeken Murat Övüç ise bu sabah Instagram hesabından video yayınlayarak "Unutmayın bu ülkede ne zaman doğruları söylerseniz en kötü siz olursunuz. Benim kellem de gitse doğruları söyleyeceğim. Hiç kimseden de korkum yok" dedi.

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