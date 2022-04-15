Mine Söğüt: ‘Başkalarının Tanrısı’, sokaklarda yaşamaya başlayan şair Musa ve sokaktaki arkadaşlarının hikâyesi…

T24 Kültür Sanat

Gazeteci, yazar Mine Söğüt’ün yeni romanı ‘Başkalarının Tanrısı’ Can Yayınları’ndan çıktı. Kapak desenini Bahadır Baruter’in çizdiği kitabın tanıtım gecesine iş insanları Füsun - Faruk Eczacıbaşı, yazar Sema Kaygusuz, Seray Şahiner, oyuncu Nilüfer Açıkalın, Sinem Sal, T24 çizeri Kutlukhan Perker, gazeteci İhsan Yılmaz, T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz, İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, Redd grubu üyeleri Doğan ve Güneş Duru gibi isimler katıldı.

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Asmalımescit Yakup 2’de yapılan kitap lansmanında T24’ten Berna Abik’e konuşan Mine Söğüt, ‘Başkalarının Tanrısının’ hikâyesini anlattı.

Kitabın tanıtım bülteninde paylaşılanlar ise şöyle:

“Yaşlı Efsun Abla, hafızasını yitirmiş Adnan Abi, toksikoman Hülya, kafası karışık şair Musa. Ve bir de çöpte bulunmuş bir bebek… Her biri kendi zorlu geçmişleriyle baş etmeye çalışan bu insanlar yaşadıkları bina yıkılınca şehrin sokaklarında barınacak bir delik arıyor ve anbean puslu bir geleceğe sürükleniyorlar.

Dışlanmış, hor görülmüş ve kimliklerinden arınmış insanların yarı hayal, yarı gerçekçi hikâyesinde Mine Söğüt medeniyetimizin temellerine dair acımasız bir sorgulamaya girişiyor. Hangimiz seçtiği hayatı yaşıyor?!



Ne doğumumuz ne ölümümüz ne de doğumla ölüm arasında can çekişerek sürdürdüğümüz hayatlar bize ait. Başkalarının isteklerinden doğuyor, başkalarının istediği gibi yaşıyor ve başkaları yüzünden ölüyoruz. Bizim sandığımız hayat bizim değil, bizim sandığımız beden bizim değil…”

Mine Söğüt kimdir?

MİNE SÖĞÜT, 1968’de İstanbul’da doğdu. 1985’te Kadıköy Kız Lisesi’nden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. Lisans eğitimini 1989’da tamamladı ve aynı bölümde yüksek lisansa devam etti. Gazeteciliğe 1990’da Güneş gazetesinde başladı. Daha sonra Tempo dergisi ve Yeni Yüzyıl gazetesinde çalıştı. Haberci adlı televizyon belgeselinin metin yazarlığını yaptı. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazı ve röportajları yayımlandı. 2013-2021 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.



Yapıtları: Adalet Cimcoz/Bir Yaşamöyküsü Denemesi (biyografi, 2000), Beş Sevim Apartmanı (roman, 2003), Sevgili Doğan Kardeş (araştırma, 2003), Kırmızı Zaman (roman, 2004), Aşkın Sonu Cinayettir/Pınar Kür’le Hayat ve Edebiyat (söyleşi, 2006), Şahbaz’ın Harikulâde Yılı 1979 (roman, 2007), Dolapdere/Kürt Kediler Çingene Kelebekler (deneme, 2009), Madam Arthur Bey ve Hayatındaki Her Şey (roman, 2010), Deli Kadın Hikâyeleri (öykü, 2011), Darbeli Kalemler (derleme, 2011), Gergedan/Büyük Küfür Kitabı (öykü, 2019), Alayına İsyan (deneme, 2020), Başkalarının Tanrısı (roman, 2022)