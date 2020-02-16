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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu T24'e konuştu: FETÖ'nün siyasi ayağı AK Parti'nin kendisidir

Gazeteci Sedat Ergin: Kimse Rus paralı askerleri Wagner'in Libya'ya Putin'in bilgisi dışında gittiğini düşünmüyor

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor

Arçelik Hindistan pazarına ‘yaşamla’ giriyor: Kadınlar istihdam edilecek, 'sari'ye özel çamaşır makinesi ve çiçekli buzdolapları üretilecek

Şangay'da yaşayan akademisyen anlattı: Koronavirüs salgını SARS'ı geçti, kimse kimseyle görüşmüyor, evlerden çıkılmıyor

Of! Of! Of! | "Eti gramla alıyoruz"

CHP'li Tanrıkulu depremin merkezi Sivrice'de gözlemlerini T24'e aktardı: Hâlâ enkaz altında olanlar var

Of! Of! Of! | "5 üniversite diplomam var; cehennemin dibini yaşıyorum"

"Son 8 aydır evsizliğe neden olan birinci etken ekonomik problemler; her 10 evsizden 9'u bu yüzden sokakta"

Prof.Daron Acemoğlu Babacan'ın kuracağı partide görev alacak mı?

“ Türk kamerası Kürtlüğü işaretledi ama adlandırmadı”

Gelecek Partisi, kuruluşunu ilan etti: "Post AKP dönemin şafağı söktü"

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

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