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Boğaziçi

Melih Bulu'nun öğrencilerle karşı karşıya geldiği an: "Kayyım rektör istemiyoruz"

Rektörlük binasından çıkan Bulu, öğrencilerle karşı karşıya geldi

06 Ocak 2021 17:33

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmasının ardından başlattığı protestolarını üçüncü günde de sürdürdü.

Gün boyu süren protestolarda öğrenciler Bulu'yu "Kayyım rektör istemiyoruz" istemiyoruz sloganlarıyla istifaya çağırdı.

Melih Bulu'nun rektörlük binasından çıkmasının ardından öğrencilerle karşı karşıya gelmesi ise dikkat çekti. 

Öğrenciler Bulu'nun yüzüne karşı "Kayyım rektör istemiyoruz" sloganları attılar. 

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Melih Bulu' protestosu devam ediyor
TIKLAYIN - Boğaziçili öğrencilerin dışarıda protestosu sürerken, Melih Bulu içeriden el salladı

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