Boğaziçili öğrencilerin dışarıda protestosu sürerken, Melih Bulu içeriden el salladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 3 Ocak’ta Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan, eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu, protesto eden öğrencilere el salladığı sırada, canlı yayında yuhalandı.

Prof. Melih Bulu Cüneyt Özdemir'in programında soruları yanıtlarken, rektörlüğün camına geçip öğrencilere el salladı. Dışarıda protestolarını sürdüren öğrenciler, Bulu'nun içeriden el salladığını görünce yuhaladı.

O anlarla ilgili olarak Özdemir, "Öğrenciler size ilginç bir hoş geldin töreni düzenliyorlar anladığım kadarıyla" yorumunu yaptı.