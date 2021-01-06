Boğaziçili öğrenciler canlı yayında 'çıplak arama' iddiasını gündeme getirdi

06 Ocak 2021 13:09
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 3 Ocak’ta Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan, eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'yu protesto eden öğrenciler 'çıplak arama' iddialarını gündeme getirdi. Boğaziçili öğrenciler "Çıplak aramaya hayır" sloganları attı.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Melih Bulu protestoları sürüyor.
Cüneyt Özdemir'in canlı yayınına katılan öğrenciler, "Arkadaşlarımızı serbest bırakın" diyerek taleplerini dile getirdi. Protestoya katılan ve polisin gözaltına aldığı öğrencilere yönelik çıplak arama iddialarını da gündeme getiren öğrenciler, "Çıplak aramaya hayır" sloganları attı.
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