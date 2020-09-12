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Kum fırtınası mevsimlik işçileri vurdu: "Birisi bize elini uzatsın, yardım etsin"

100'e yakın çadır yerle bir oldu

12 Eylül 2020 18:51

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kum fırtınasında etkilenen ve çadırları uçan mevsimlik tarım işçileri yardım istediler. Yaklaşık 100 kişinin yaşadığı bölgede çadır yıkılan bir tarım işçisi, "Çoluk çocuk perişanız. Nerede yatacağız, ne yapacağız? Birisi bize elini uzatsın, yardım etsin" diyerek çağrıda bulundu.

Polatlı'da bugün saat 16.00 sıralarında yaşanan kum fırtınası nedeniyle bölgedeki 100'e yakın mevsimlik tarım işçilerinin çadırları yıkıldı. 

Kum fırtınasının bütün çadırları yıktığını, yerle bir ettiğini söyleyen tarım işçisi, "Halimiz budur. Çoluk çocuk perişan. Nerede yatacağız, ne yapacağız? Birisi bize elini uzatsın" diyerek yardım istedi. (ANKA)

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