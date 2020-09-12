6 kişinin yaralandığı Ankara'daki kum fırtınasından kareler
12 Eylül 2020 17:33
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Ankara'nın'nın Polatla ve Haymana ilçelerinde saat 15.00 civarında etkili olan kum fırtınası hayatı felç etti. Bir anda gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kum fırtınası Ankara merkezde de etkili oldu. Ankara Valisi Vasip Şahin, fırtınaya ilişkin, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgâr olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup, şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır" dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ise konu hakkındaki açıklamasında, "Uzun zamandır yağış görülmeyen Ankara'da, cb bulutunun oluşturduğu kuvvetli rüzgarlar toz fırtınasına neden oluyor. Toz fırtınası ve yağışların 19.00'a kadar yer yer devam etmesi bekleniyor" dedi.
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6 kişinin yaralandığı Ankara'daki kum fırtınasından kareler
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6 kişinin yaralandığı Ankara'daki kum fırtınasından kareler
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6 kişinin yaralandığı Ankara'daki kum fırtınasından kareler
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6 kişinin yaralandığı Ankara'daki kum fırtınasından kareler
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6 kişinin yaralandığı Ankara'daki kum fırtınasından kareler
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6 kişinin yaralandığı Ankara'daki kum fırtınasından kareler
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6 kişinin yaralandığı Ankara'daki kum fırtınasından kareler
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6 kişinin yaralandığı Ankara'daki kum fırtınasından kareler
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6 kişinin yaralandığı Ankara'daki kum fırtınasından kareler
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6 kişinin yaralandığı Ankara'daki kum fırtınasından kareler
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6 kişinin yaralandığı Ankara'daki kum fırtınasından kareler