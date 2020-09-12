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AFAD'dan 'kum fırtınası' rehberi: Fırtınada ne yapılması gerektiğini biliyor musunuz?

AFAD 6 maddede özetledi

12 Eylül 2020 16:39

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara Polatlı'da meydana gelen kum fırtınasının ardından, kum fırtınasında neler yapılması gerektiğine dair bir rehber yayınladı. 

AFAD'ın yayınladığı video rehberde şunlar yer alıyor:

1- Ağzınızı ve burnunuzu bir maskeyle, maske yoksa bir giysi veya kumaş ile kapatın.

2- Gözlerinizi koruyun.

3- Sığınacak korunaklı bir yer arayın.

4- Yüksek bir yere çıkın. Kum ve toz fırtınaları yere yakın alanlarda daha şiddetli olur. 

5- Uçan nesnelere ve parçalara karşı dikkatli olun.

6- Fırtınanın geçmesini beklerken mümkün olduğu kadar bulunduğunuz yerde kalın. 

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