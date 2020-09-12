AFAD'dan 'kum fırtınası' rehberi: Fırtınada ne yapılması gerektiğini biliyor musunuz?

12 Eylül 2020 16:39
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara Polatlı'da meydana gelen kum fırtınasının ardından, kum fırtınasında neler yapılması gerektiğine dair bir rehber yayınladı.
AFAD'ın yayınladığı video rehberde şunlar yer alıyor:
1- Ağzınızı ve burnunuzu bir maskeyle, maske yoksa bir giysi veya kumaş ile kapatın.
2- Gözlerinizi koruyun.
3- Sığınacak korunaklı bir yer arayın.
4- Yüksek bir yere çıkın. Kum ve toz fırtınaları yere yakın alanlarda daha şiddetli olur.
5- Uçan nesnelere ve parçalara karşı dikkatli olun.
6- Fırtınanın geçmesini beklerken mümkün olduğu kadar bulunduğunuz yerde kalın.
© Tüm hakları saklıdır.