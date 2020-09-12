Ankara'da kum fırtınası: 6 kişi yaralandı

Ankara'da'da şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan kum fırtınası, hayatı felç etti. Ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu, 6 kişi hafif yaralandı.

Başkent'te saat 15.00 sıralarında Haymana ve Polatlı ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir anda kum fırtınasına dönüştü. Özellikle Polatlı'da gökyüzünü kaplayan toz bulutları, ilçe merkezine doğru ilerledi. İlçenin üzerine çöken toz bulutu nedeniyle gündüz geceye döndü. Vatandaşlar panik içinde kapalı alanlara koştu. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Binaların üzerinden kopan parçalar, park halindeki araçların üzerine düştü. Fırtına nedeniyle şehir merkezinde elektrikler kesildi. Bu sırada bir kafede elektrik kesintisi nedeniyle 4 kişi asansörde mahsur kaldı. 4 kişi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. İlçe merkezinde esnaf, kum fırtınası nedeniyle kepenk kapattı.

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Haymana'da ilçe ile Boyalıculuk köyü arasındaki yol, fırtınada devrilen söğüt ağacı nedeniyle ulaşıma kapandı. Vatandaşlar, devrilen ağacı iple traktöre bağlayıp çekerek yolu ulaşıma açtı. Kum fırtınası, ilerleyen saatlerde Gölbaşı, Sincan, Kahramankazan, Etimesgut ilçeleri başta olmak üzere Başkent'in birçok noktasında da etkili oldu. Fırtına nedeniyle Sincan Devlet Hastanesi bahçesindeki çadırlar yıkıldı. Fırtınanın etkili olduğu bölgelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Vatandaşlar, toz bulutları nedeniyle kapalı alanlara koştu.

Gölbaşı'nda palet deposu yandı

Gölbaşı ilçesinde şiddetli rüzgar yangına neden oldu. Rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu boş arazide otlar tutuştu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yanda bulunan tahta palet deposuna sıçradı. Alevlerin büyümesiyle birlikte gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Yangın nedeniyle çevrede panik meydana geldi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada "20 dakika kadar sürdü, şuan sıkıntı yok. Elektrik, doğalgaz ve internette sorun yok. Kriz masası oluşturuldu, tedbir aldık" dedi.

Vali Şahin: 6 vatandaşımız hafif yaralandı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından kum fırtınasına ilişkin açıklama yaptı. Vali Şahin, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgâr olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup, şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır" dedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de cb bulutunun oluşturduğu kuvvetli rüzgarların toz fırtınasına neden olduğunu, toz fırtınası ve yağışların 19.00'a kadar yer yer devam etmesinin beklendiğini duyurarak, vatandaşları uyardı.