İzmir'deki depremin ardından hasar gören Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin ana binası tahliye edildi

Depremin ardından dört hastanenin tahliye edildiği iddia edilmişti.

BBC Türkçe’ye açıklama yapan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, kentte dört hastanenin tahliye edildiği iddialarını yalanladı:

“Dört hastanenin tahliye edildiği iddiaları gerçek değil. Sadece Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin ana binasında kolonlarda meydana gelen hasar nedeniyle sadece ana bina boşaltıldı ama oradaki hastalar ek bina olan Kadın Doğum binasına taşındı. Onun dışında hiçbir kamu hastanesinde herhangi bir tahliye söz konusu değil.”

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