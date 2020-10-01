HDP'li vekillerin katıldığı Servet Turgut'un taziyesine polis müdahalesi

01 Ekim 2020 12:55
Gözaltına alındıktan sonra Osman Şiban’la birlikte helikopterden atıldığı iddia edilen ve 20 günlük yoğun bakım tedavisi sırasında hayatını kaybeden Servet Turgut'un Van'daki taziyesine polis müdahale etti.
HDP milletvekilleri Ömer Faruk Gergelioğlu ve Hüda Kaya'nın katıldığı taziyeye gelen polisler, Hüda Kaya'nın konuşması sırasında müdahalede bulunarak, taziyenin Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yapılamayacağını söyledi. Polis, taziyenin devam etmesi durumunda gözaltı yapacağını belirtti.
Bunun üzerine HDP’liler ile polis arasında yaşanan tartışmada Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, “İnsana saygınız olsaydı taziyeye böyle girmezdiniz. Duaya saygısı olanlar buraya silahlı giremezler. İslamiyet’e de dine de saygısızsınız” dedi.
Polise itiraz eden taziye sahipleri, HDP'li vekiller ve polis arasında yaşanan tartışma Gergerlioğlu'nun Twitter'da yaptığı canlı yayına yansıdı. Tartışma sırasında HDP'li vekiller polise taziyeye müdahale etmemesi gerektiğini söyledi. Turgut'un ağabeyi de polislere itiraz ederek, müdaalenin haksız olduğunu söyledi.
HDP'li Gergerlioğlu polise, yapılan şeyin baskın olduğunu söyleyerek, "Taziye burası ya! Taziyede de yapılmaz ki bu" diye itiraz etti.
TIKLAYIN - Babacan ve Davutoğlu, Servet Turgut'un helikopterden atıldığı iddiasının araştırılmasını istedi; "Devletin görevi olayları örtbas etmek değil, aydınlatmak"
TIKLAYIN - Gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığı iddia edilen Servet Turgut hayatını kaybetti
|
TIKLAYIN - Gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığı iddia edilen Servet Turgut hayatını kaybetti
TIKLAYIN - Helikopterden atıldığı iddia edilen Osman Şiban: İyi değilim, o güne dair bir şey aklıma gelmiyor
TIKLAYIN - Helikopterden atıldığı iddia edilen yurttaşın avukatı: Osman, ‘Bizi attılar’ diyor ancak hafızasını kaybettiği için sonrasını anlatamıyor
TIKLAYIN - Helikopter atıldıklarını iddia eden köylülerin yakınları, "Kaçarken düştüler" diyen valiliği yalanladı: Gözümüzün önünde tarladayken alındılar
TIKLAYIN - HDP heyeti, helikopterden atıldığı iddia edilen iki yurttaş için Van'a geldi: Soylu ve Akar'a soruyoruz; sizin yeni JİTEM’iniz mi yaptı?
TIKLAYIN - Van Valiliği'nden, helikopterden atıldığı iddia edilen yurttaşlarla ilgili açıklama: Kaçmaya çalıştığı esnada kayalık alanda düştü
TIKLAYIN - Van'da helikopterden atıldığı iddia edilen köylülerin birisi yoğun bakımda, diğeri hafıza kaybı yaşıyor
TIKLAYIN - Af Örgütü: Türkiye'deki işkence iddiaları bağımsız şekilde soruşturulmalı
© Tüm hakları saklıdır.