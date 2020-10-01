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HDP'li vekillerin katıldığı Servet Turgut'un taziyesine polis müdahalesi

"Taziye burası ya! Taziyede de yapılmaz ki bu"

01 Ekim 2020 12:55

Gözaltına alındıktan sonra Osman Şiban’la birlikte helikopterden atıldığı iddia edilen ve 20 günlük yoğun bakım tedavisi sırasında hayatını kaybeden Servet Turgut'un Van'daki taziyesine polis müdahale etti.

HDP milletvekilleri Ömer Faruk Gergelioğlu ve Hüda Kaya'nın katıldığı taziyeye gelen polisler, Hüda Kaya'nın konuşması sırasında müdahalede bulunarak, taziyenin Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yapılamayacağını söyledi. Polis, taziyenin devam etmesi durumunda gözaltı yapacağını belirtti.

Bunun üzerine HDP’liler ile polis arasında yaşanan tartışmada Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, “İnsana saygınız olsaydı taziyeye böyle girmezdiniz. Duaya saygısı olanlar buraya silahlı giremezler. İslamiyet’e de dine de saygısızsınız” dedi.

Polise itiraz eden taziye sahipleri,  HDP'li vekiller ve polis arasında yaşanan tartışma Gergerlioğlu'nun Twitter'da yaptığı canlı yayına yansıdı. Tartışma sırasında HDP'li vekiller polise taziyeye müdahale etmemesi gerektiğini söyledi. Turgut'un ağabeyi de polislere itiraz ederek, müdaalenin haksız olduğunu söyledi. 

HDP'li Gergerlioğlu polise, yapılan şeyin baskın olduğunu söyleyerek, "Taziye burası ya! Taziyede de yapılmaz ki bu" diye itiraz etti. 

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