Helikopterden atıldığı iddia edilen Osman Şiban: İyi değilim, o güne dair bir şey aklıma gelmiyor

Van'da helikopterden atıldığı belgelenen Osman Şiban, "İyi değilim. O güne dair herhangi bir şey aklıma gelmiyor" dedi. Servet Turgut ise 17 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Van'da 11 Eylül’de gözaltına alındıktan, Servet Turgut’la birlikte helikopterden atıldıkları ileri sürülen Osman Şiban, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden taburcu edilmesinin ardından getirildiği Mersin’deki evinde açıklamalarda bulundu. Gözaltına alındıkları güne dair bir şey hatırlamadığını söyleyen Şiban, “Daha tam olarak kendime gelemedim. Bedenim ağrıyor. Bir saat kalkıyorum, bir saat düşüyorum. İyi değilim. O güne dair herhangi bir şey aklıma gelmiyor” diye konuştu.

Oğlu: Göğüsün sağ tarafında 7, sol tarafında ise 4 kaburgası kırılmış

Turgut’un oğlu Hüseyin Turgut, babasının sağlık durumuna dair, “Göğüsün sağ tarafında 7, sol tarafında ise 4 kaburgası kırılmış. Beyinde 2 yerde ciddi kanama var, akciğerinde çok büyük yırtılmalar, yırtılmadan dolayı göğsünde kan toplanmış. Her iki gözündeki elmacık kemiklerinde kırılma, parmak, el, kol, ayakları ve tüm kemiklerinde kırılmalar var” aktarımında bulundu.

"Valilik gerçeği yansıtmıyor"

Van Valiliği’nin 21 Eylül günü yani olaydan 11 gün sonra yaptığı açıklamada, Turgut’un "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı esnada kayalık alanda düştüğü ve bundan kaynaklı yaralandığı ileri sürüldü. Olay günü köyde bulunan Osman Şiban’ın kardeşi Cengiz Şiban , Servet Turgut’un tarlasında saman topladığı sırada askerler tarafından gözaltına alındığını, ağabeyi Osman Şiban’ın ise birlikte çay içtikleri sırada gözaltına alındığını dile getirdi. Valilik açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirten Şiban, helikopterden atılan iki kişinin de gözaltına alındığı sırada sağlıklarının yerinde olduğunu ve bu şekilde helikoptere bindirildiğini kaydetti.

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Helikopterden atılan Servet Turgut 17 gündür yoğun bakımda

Gözaltına alındıktan sonra Osman Şiban’la birlikte helikopterden atılan Servet Turgut ise 17 gündür yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor. 7 çocuk babası Servet Turgut'u görmesine izin verilmeyen ailesinin hastane önünde bekleyişi sürüyor.

Turgut’un 23 Eylül’de ortaya çıkan yoğun bakımdaki fotoğrafında solunum cihazına bağlı olduğu, yüzünün kan ve morluklar içinde olduğu görülüyordu.

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