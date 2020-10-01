Babacan ve Davutoğlu, Servet Turgut'un helikopterden atıldığı iddiasının araştırılmasını istedi; "Devletin görevi olayları örtbas etmek değil, aydınlatmak"

Van’ın Çatak İlçesi’nde helikopterden atıldığı iddia edilen Servet Turgut'un yaşamını yitirmesi konusunda Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, olayın aydınlatılması gerektiğini savundu. Babacan, "Devletin görevi işkence iddialarının üstünü örtmek değil, Turgut‘un gözaltındayken başına gelenleri aydınlatmaktır" değerlendirmesini yaparken, Davutoğlu da, "Hukuk devleti olayları örtbas etmez, aydınlatır" dedi.

Van'ın Çatak ilçesinde "Yıldırım-10 Norduz" operasyonuna çıkan askerler tarafından Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Çığlıca köyünün Yoğurtlu mezrasında 11 Eylül’de gözaltına alındıktan 2 gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında oldukları ortaya çıkan ve Osman Şiban’la birlikte helikopterden atıldıkları iddia edilen 7 çocuk babası Servet Turgut, yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.

Turgut'un yaşamını yitirmesinin ardından ayrı ayrı açıklama yapan Babacan ve Davutoğlu, olayın aydınlatılması gerektiğini savundu.

Babacan, "Köyünden helikopterle gözaltına alınan 55 yaşındaki Vanlı çiftçi Servet Turgut hayatını kaybetti. Devletin görevi işkence iddialarının üstünü örtmek değil, Turgut‘un gözaltındayken başına gelenleri aydınlatmaktır. Turgut’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Davutoğlu ise, "Şüpheler ve soru işaretleri aydınlatılmalı!.. Hukuk devleti olayları örtbas etmez, aydınlatır. Eğer akıllarda şüphe kalırsa, güven sarsılır. Hayatını kaybeden Servet Turgut’un helikopterden atıldığı iddiası doğru mu? Gerçekler mutlaka ortaya çıkmalı, #ServetTurgut'a ne oldu?" diye yazdı.

Ne olmuştu?

Van’ın Çatak ilçesinde operasyona çıkan askerler tarafından 11 Eylül’de gözaltına alınan ve iki gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde oldukları ortaya çıkan 50 yaşındaki Osman Şiban ve 55 yaşındaki Servet Turgut’un helikopterden atıldıkları iddia edilmişti.

Mezopotamya Ajansı'ndan Cemil Uğur, Osman Şiban’ın hasta epikriz raporuna ulaşmıştı. Raporda, Şiban’ın “Helikopterden düşme sonrası yaralanma” şikâyetiyle Van Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirildiği belirtiliyordu.

Servet Turgut’a dair hazırlanan darp raporunda da askerler tarafından önce özel bir hastaneye ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğü belirtilerek, “İsimsiz hasta yüksekten düşme sebebiyle getirildi. Entübe hasta” notuna yer verilmişti.

Hastane raporunun ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Van Valiliği, gözaltına alınan Servet Turgut hakkında "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı esnada kayalık alanda düştüğü ve yaralandığını ileri sürdü.

Görgü tanıklarından Cengiz Şiban ise Turgut ve Şiban'ın sağlıklı bir şekilde gözaltına alınarak helikoptere bindirildiğini söyledi.