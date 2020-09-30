Gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığı iddia edilen Servet Turgut hayatını kaybetti

Gözaltına alındıktan sonra Osman Şiban’la birlikte helikopterden atıldığı iddia edilen ve 20 gündür yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren Servet Turgut hayatını kaybetti.

Van'ın Çatak ilçesinde "Yıldırım-10 Norduz" operasyonuna çıkan askerler tarafından Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Çığlıca köyünün Yoğurtlu mezrasında 11 Eylül’de gözaltına alındıktan 2 gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında oldukları ortaya çıkan ve Osman Şiban’la birlikte helikopterden atıldıkları iddia edilen 7 çocuk babası Servet Turgut, yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Turgut’un cenazesi, otopsi işlemleri için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Adli Tıp Merkezi’ne götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Turgut’un cenazesi Van’da defnedilecek.

"Önce öldü dediler sonra yaşıyor"

bianet’e konuşan Servet Turgut’un abisi Naif Turgut, şu bilgileri verdi:

“Bizi gece yarısı aradılar. Kardeşimin öldüğünü söylediler. Apar topar hastaneye geldik. Bu kez de ‘hayır ölmedi doktorlar masaj yaptı, hayatta’ dediler. Biz anlamadık. Bu şekilde oyalandığımızı düşünüyoruz. O sırada Emniyet Müdürleri’ni ve Başhekim’i çağırmışlar. Bu sırada bir plan yaptıklarını düşünüyorum. Bizi oyaladılar, belki ölüm raporunu değiştirecekler mi düşünüyoruz. Bizim ciğerimiz yandı başkalarının da yanmasın.”