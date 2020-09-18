Van'da helikopterden atıldığı iddia edilen köylülerin birisi yoğun bakımda, diğeri hafıza kaybı yaşıyor

Van’da tarlalarında çalışırken kaybolan ve askerler tarafından gözaltına alınıp işkence gördükleri iddia edilen iki köylü hastanede tedavi altına alındı. HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın 'helikopterden atılmış olabileceklerini' gündeme getirdiği ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren iki köylüden biri yoğun bakıma alınırken diğerinin hafıza kaybı yaşadığı anlaşıldı.

Çatak ilçesinde operasyona çıkan askerler tarafından 9 Eylül günü gözaltına alındıkları belirtilen ve 11 Eylül günü hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında oldukları ortaya çıkan köylülerden 7 çocuk babası Servet Turgut’un (55) hayati riskinin sürdüğü öğrenildi. Turgut’un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. 8 çocuk babası Osman Şiban (50) ise bugün servise alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Şiban için askerler tarafından götürüldüğü özel bir hastanede darp raporu hazırlandığı belirtildi. Bu raporda, ‘genel durumu’ bölümüne ‘orta kötü’ kaydı düşüldü. Raporda, Şiban’ın her iki gözünde morluk, baş, boyun ve yüz bölgesinde travmaya bağlı şişlik olduğu belirtilirken kanlı kustuğu da yer aldı. Şiban, bu rapora göre yoğun bakım ihtiyacı olduğundan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Turgut’un darp raporunda ise, “İsimsiz hasta yüksekten düşme sebebiyle getirildi. Entübe hasta” notu yer aldı.

HDP'li Sarısaç'tan helikopter iddiası

Olayla ilgili olarak HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç sosyal medyada yaptığı paylaşımda görgü tanıklarından öğrendiğini açıkladığı şu bilgileri vermişti: “Ailelerle hastanede yaptığımız görüşmede, Servet Turgut ve Osman Şiban’ın tarlalarında çalışırken askerler tarafından tartaklanarak helikoptere bindirilmiş ve iki gündür de haber alınamıyordu. Ailelerin yoğun çabaları sonucu ikisinin de Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde, birinin entübe olduğu diğerinin de bilincinin açık olduğunu ve görgü tanıklarına göre bu iki kişinin helikopterden atıldığını aktardılar. Helikopterden atılsın veya atılmasın gerçek şu ki, ikisi de köyünde, arazilerinde çalışırken askerler tarafından alınıp, işkenceyle bilinçlerini kaybedip yoğun bakıma alınacak hale getiriliyorlar” ifadelerini kullanmıştı.