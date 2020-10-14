HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Anayasa Mahkemesi ışıklarıyla ilgili paylaşımın ardından yaşanan tartışmalar için "Işıkların sürekli açık olduğu bu kent, ağır insan hakkı ihlallerinin başkentidir" yorumunu yaptı.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, şunları söyledi;

"Işıkların açık olduğu bu kent, ağır ihlallerin başkentidir"

"Işıkların sürekli açık olduğu bu kent, ağır insan hakkı ihlallerinin başkentidir. Bu başkentte, dikkat edilmesi gereken şey işkence ve gözaltı. Her etkinliğimize müdahale yetmiyor gibi dayatma söz konusu. Gerçek siyaset Ankara'da işkence ve gözaltının olması. Ben şeffaflıktan yanayım. İçişleri Bakanlığı tweete cevabı da şaka niteliğinde. Bizim özlediğimiz siyaset şeffaf siyaset. Gerçek siyaset halkın sorunlarıdır."

"Ülke yönetimi için utanç verici"

"966 sağlık çalışanı Covid pozitif olmuş durumda. Hala yeterli ekipman sağlanamıyor. Bilgi paylaşmamaları baskı yapılıyor. Bazı yerlerde hiç test yapılmıyor. Milletvekillerine sağlanan isterse her gün test olabilme imkanı asıl hastalarla iç içe olanlara tanınmalı. Bunun ülke yönetimi açısından utanç verici."

Kaynak: ANKA

Ne olmuştu?

AYM Üyesi Engin Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında AYM'nin verdiği 'yeniden yargılama' kararını tanımamasına atıf yaparak bir paylaşım yapmıştı. Yıldırım, AYM'nin fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaşmıştı. İçişleri Bakanlığı da Yıldırım'ın paylaşımına gönderme yaparak, "Işıklarımız hiç sönmüyor" mesajıyla bakanlığın fotoğraflarını paylaşmıştı. Yıldırım, paylaşımına gelen tepkilerin ardından "'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" ifadesiyle yeni bir paylaşım yapmıştı. Paylaşımın ardından Yıldırım, Twitter hesabını kapatmıştı.

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