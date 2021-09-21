HDP Eşgenel Başkanı Mithat Sancar: Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında, HDP'ye vurgu yapan kısmı olumlu buluyoruz; hiçbir aktör gözardı edilemez

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorunu ve HDP ile ilgili açıklamalarını olumlu bulduklarını belirterek, “Çözümün adresi Meclis’tir, hiçbir aktör gözardı edilemez” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz" açıklamasına, partinin Van Milletvekili Sezai Temelli’den gelen "Çözümün adresi İmralı'dır” yanıtı üzerine başlayan tartışmalara dair Mezopotamya Ajansı’na (MA) konuştu.

Sancar, CHP liderinin Kürt sorununa dair açıklamalarının HDP ile ilgili kısmını olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorunun çözümüne yönelik bir niyet beyanı ve öneriyi ortaya atmış olmasının önemli olduğunu söyleyen Sancar, “Aslında HDP'nin rolü konusunda bir tartışmanın olmaması gerekiyor. HDP kendi rolünü her fırsatta açıklayan bir partidir. Hem eş başkanlar hem yetkili kurullar açıklamalarında HDP’nin rolünü ve hedeflerini çok net bir biçimde ortaya koyuyorlar. HDP, Türkiye'deki tüm sorunları çözmeye talip ve aday bir siyasi aktördür. Ayrıca güçlü bir toplumsal tabana dayandığı için de Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümünde göz ardı edilmesi mümkün olmayan bir faktördür. Bu açıdan baktığımızda, Kürt sorunun çözümü noktasında da HDP'nin muhataplık ve aktörlük rolü açıkça ortaya çıkar. HDP, Kürt sorunun çözümü için her türlü görevi ve sorumluluğu yerine getirme amacıyla kurulmuş bir partidir. Daha doğrusu HDP, kendisinden önce Kürt sorununun barışçıl, demokratik çözümünü hedefleyen partilerin mirasını devralmış ve bunu daha bütünlüklü bir çerçeveye oturtmuştur. HDP, Kürt sorunun çözümünü Türkiye’deki demokrasi sorununun temeli olarak görmektedir” dedi.

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"İmralı'nın rolü tartışması çoktan aşılmış olması gereken bir tartışmadır"

HDP olarak temel amaçlarının “Türkiye'de demokrasiyi ve barışı sağlamaktır” olduğunu vurgulayan Sancar, “Bunun da asıl yolu Kürt sorunun barışçıl ve demokratik çözümünden geçiyor. HDP'nin rolüyle ilgili bu konuda herhangi bir şüphe duyulması ya da tartışma yürütülmesi anlamsızdır, yersizdir. Biz son derece açık söylüyoruz. HDP, Türkiye’nin bütün sorunlarının tümünü her yönüyle ele alacak birikime ve siyasi akla sahiptir” ifadelerini kullandı.

Sancar, Kürt sorununun çözümünde İmralı’nın rolü üzerinde de durdu. Bu tür sorunların çözümü için bütünlük bir bakış açısı gerektirdiğinin altını çizen Sancar, “Kürt sorununun çok boyutlu ve çok aktörlü bir nitelik taşıdığını göz ardı etmemek gerekir. Kürt sorununda çözüm için niyet beyan etmek, aynı zamanda bütünlüklü yöntemler geliştirmeyi de gerektiriyor. Bütünlüklü yöntem derken, çeşitli mekanizmaların varlığından söz ediyorum. Kürt sorunu gibi çok boyutlu ve çok aktörlü bir meselenin incelikli, iyi tartışılmış, sağlıklı mekanizmalarla çözülebileceğini görmek gerekiyor. Bu sadece Kürt sorununa özgü bir durum da değil. Dünyada benzer sorunların tümünde de aynı nitelikler, aynı özellikler göze çarpıyor. Bu sorunlar, tekrar ediyorum, çok boyutludur, çok aktörlüdür. Şimdi önceliklerimizi belirlememiz gerekiyor” dedi.