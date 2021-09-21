HDP'liler İsmail Saymaz'a konuştu: Temelli'nin açıklamaları ciddi anlamda sorumsuzluktur, bizlerde rahatsızlık yarattı

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de yayımlanan bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" sözlerinin ve HDP'li Sezai Temelli'nin "Demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" yanıtının HDP'ye "bomba gibi düştüğünü" yazdı. Saymaz, HDP'lilerin Temelli'nin açıklamasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdiğini ve HDP'de rahatsızlık yarattığını aktardı.

Saymaz, HDP'lilerin "Partimizin bu kadar saldırı altında olduğu bir anda Kılıçdaroğlu'nın 'HDP ile çözeriz' demesi çok kıymetlidir" ifadelerini aktardı ve yazısına şöyle devam etti:

"Ne var ki Kılıçdaroğlu'nun Çözüm Süreci'ne yönelik eleştirel tavrını 'Talihsiz' diye yorumluyorlar.

HDP'liler şöyle diyor: 'Kürt meselesinin çözümünde HDP kolaylaştırıcı, siyasetin önünü açıcı bir aktördür. HDP, 'Silahlar sussun' dediğinde susuyor mu? Susmuyor. Susturabilecek kişi, Öcalan'dır. Kılıçdaroğlu, bu kapıyı kapatıyor. Siyasette kapıyı kapatmayacaksınız. Erdoğan bile 'Çözüm Süreci buzdolabında' diyor.'

HDP'lilere şu soruyu yönelttim: 'HDP yetmez mi?' Bana şöyle yanıt verdiler:

'HDP'nin yeteceği konular var, yetemeyeceği konular var. HDP'nin yeteceği konular, bu meselenin Meclis'te tartışılması, demokratik yasaların çıkarılmasıdır. Kılıçdaroğlu'nun sözleri ileride ayağına dolaşacak. Diyelim ülkeyi yönetecek. Silahları susturmak istiyor. Nasıl susturacak? Kimle görüşecek?'

'Temelli bizi hiçleştirdi'

HDP'lilere 'Şu halde Sezai Temelli'yi haklı buluyorsunuz' dedim. 'Asla!' dediler. 'Neden?' diye sordum. HDP'nin kurumsal olarak Kılıçdaroğlu'na yanıt vermediğini hatırlatarak şöyle dediler: 'Temelli'nin sözleri HDP'yi hiçleştiriyor. 'Asıl muhatap İmralı'dır' demekle, 'Ben meseleyi HDP ile çözerim' diyen anlayışı yok sayıyor. Kamuoyu bu şekilde algıladı. Bu HDP'nin aktör olmasını istiyoruz. HDP'nin vesayet altında olduğu algısını istemiyoruz. HDP çoğulcu bir partidir. Temelli, o iradeyi hiçleştiren bir algı yarattı. 'Asıl' ifadesi, 'Biz yokuz, aslında o var' diye yorumlandı.'

HDP'liler Temelli'nin yalnızca milletvekili olduğunu, parti içinde bir bileşeni temsil etmediğini ve kurumsal görüşü yansıtmadığını belirtiyor. Şöyle diyorlar: 'Temelli'nin açıklamaları ciddi anlamda sorumsuzluktur. Bizlerde rahatsızlık yarattı. Kurullarımızdan böyle bir açıklama çıkmaz. Böyle bir görüş partiden çıksa kriz olurdu.'

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