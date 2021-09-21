HDP’li Sezai Temelli tepki çeken sözleriyle ilgili konuştu: Görüşlerim kişiseldir, HDP’yi bağlamaz

Eski HDP Genel Başkanı Sezai Temelli, tepki çeken "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" açıklamasıyla ilgili konuştu. Temelli, “O Tweet'teki görüşler elbette kişisel görüşümdür. Partiyi elbette bağlamaz. HDP adına bağlayıcı açıklamayı tabii ki yetkili organlarımız yapar” dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'Bay Kemal ve İttifakları' belgeselinin ilk bölümünde "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz" ifadesini kullandı. HDP'li Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'na "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" yanıtını verdi.

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Temelli, konuyla ilgili Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'a konuştu. Temelli, şunları söyledi:

"Tweetim üzerine haklı-haksız eleştiriler oldu. Hepsi kabulümdür.

O Tweet'teki görüşler elbette kişisel görüşümdür. Partiyi elbette bağlamaz. HDP adına bağlayıcı açıklamayı tabii ki yetkili organlarımız yapar.

Şunun bilinmesini isterim, Kılıçdaroğlu’na yanıt vermek amacıyla atılmış bir tweet değildi. Siyasi nezaket anlayışım bu polemiklere zaten izin vermez.

Yaptığım şey bir durum tespitiydi. 2013-2015 arasında yaşanan ve toplumun meşruiyet algısında önemli bir değişim yaratan siyaset bugün meşru değil diye yorumlanamaz. Çünkü ortada çatışma varsa, bunu sonlandırmanın yolu, başlangıç adımı müzakaredir. Bu da bir meşruiyet zeminine oturmak zorunda. Yoksa tabii mecliste demokratik zeminde çözüm arayışlarımız devam ediyor ve edecek. Bu en önemli sorumluluğumuzdur. Partilerin vazgeçilmez sorumluluğudur, barışı ve demokrasiyi getirmek. Bu otoriter anlayıştan kurtulmamız ortak sorumluluğumuzdur.

Meselenin çatışma tarafını sonlandırmanın yolu müzakere zemininin yaratılmasıdır. Müzakere de bir meşruiyeti zorunlu kılar. Toplum nezdinde karşılığı varken yokmuş gibi ortaya koymak diğer adımları atmamızı engeller. Öcalan’ın muhataplığına bu bağlamda önemlidir. Çatışmayı önleme ve demokratik bir çözüm bağlamına dikkat çektim. HDP elbette meşru muhataptır. Meclis’in üçüncü büyük partisidir ve bu konularda çözüm üretme anlamında en önemli partidir…"