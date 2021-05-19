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Hadi Özışık, Cüneyt Özdemir'e böyle konuşmuştu: Soylu'dan Sedat Peker'e bir mesaj götürmüşsem haysiyetsizim, alçağım

"Ben dostuma kalleşlik yapmam. Zarar görmesi açısından en ufak bir adım atmam"

19 Mayıs 2021 09:05

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İnternethaber.com Grup Başkanı Hadi Özışık'la yaptığı görüşmeleri  yayınlamasının ardından, Özışık'ın, Peker ile  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında aracılık yaptığı iddialarını reddettiği açıklamalar sosyal medyada gündemde.

Peker'in görüşme kayıtlarını yayınlamasından bir süre önce Cüneyt Özdemir'in yayınına katılan ve iddialar hakkında konuşan Özışık, iddiaları reddederek "Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım" demişti. 

Özışık ayrıca 'dostluk' vurgusu yaparak "Ben dostuma kalleşlik yapmam. Zarar görmesi açısından en ufak bir adım atmam" demişti. 

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