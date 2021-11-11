Gazeteci Zeynel Lüle'den “Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir” diyen Mehmet Barlas'a: Gazeteciliğinizi tarihe gömmüş bulunuyoruz

Gazeteci Zeynel Lüle, TELE1'de yayınlanan 'Gerçeğin İzinde' programında Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas’ın bir yazısında kullandığı “Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir” ifadelerine yanıt verdi. Lüle, “Artık kendisine gazeteci diyemiyoruz o artık sadece her devrin adamı ve kalemşoru olarak adlandırabileceğimiz bir kişi. Gazeteciliğinizi tarihe gömmüş bulunuyoruz” dedi.

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 9 Kasım tarihli yazısında muhalefetin meşruiyet sorunu olduğunu iddia ederek, "Acaba Türk siyasetinde meşru olmayan unsurlar, legal olarak yer bulabilirler mi? Mesela PKK'nın HDP ile birlikteliğine değiniliyor ve bu konu adeta sakız haline getiriliyor. Ve biliyoruz ki HDP hakkında bir de kapatma davası var. Yani bir parti, meşruiyetini kaybederse seçime katılabilir mi?

Aynı durum Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu için de söz konusu değil mi? Sürekli yalan söyleyen, kendi ülkesini yabancı ülkelere jurnalleyen, ülkenin geleceği hakkında olumlu hiçbir görüşü olmayan bir siyasetçi ne kadar meşruiyet taşır? Yani bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

"Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçme girmesi yasaklanmış olabilir" sözleri tartışma yaratan Sabah başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında da sözlerinin "fantezi olduğunu" savundu.

Gazeteci Zeynel Lüle de TELE1'de yayınlanan 'Gerçeğin İzinde' programında Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas’ın bir yazısında kullandığı “Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir” ifadelerine yanıt verdi. Lüle, “Artık kendisine gazeteci diyemiyoruz o sadece artık her devrin adamı ve kalemşoru olarak adlandırabileceğimiz bir kişi. Gazeteciliğinizi tarihe gömmüş bulunuyoruz” dedi.

Lüle şunları söyledi;

“Artık kendisine gazeteci diyemiyoruz o sadece artık her devrin adamı ve kalemşoru olarak adlandırabileceğimiz bir kişi. Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir' demişti Mehmet Barlas. 'Aklı selim olan her kişi yazılarımdaki fanteziyi anlar' diye de bugün yazı yazdı. CHP'nin kapatılması ihtimali üzerinde durmuştu. Bugün diyor ki 'Fantezi olsun diye meşruiyetlerini kaybedeceklerini söyledim ama bazıları o kadar ciddiye aldılar ki 2 gündür televizyonlar, sosyal medya benim bu sözlerim üzerine gelişiyor.' Ee tabii ki gelişir. CHP'nin kapatılmasına yönelik bir yazı yazarsanız eğer hem cevaplar alırsınız, hem de bu haber olur. Çünkü CHP'nin kapatılması demek artık Türkiye'de çok ciddi bir infial yaratmak demek. Bunu siz de biliyorsunuz. Yazılarınızda bu tür sonuçlara sebep oluyorsunuz. Bu da belki istediğiniz bir şey. O konuda başarılı olduğunuzu söylemek mümkün ama Gazeteciliğinizi tarihe gömmüş bulunuyoruz sayın Barlas."

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