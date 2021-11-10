Mehmet Barlas: 1. Dünya Savaşı'ndan sonra düşmanla işbirliği yapan bazı Osmanlılar sınırdışı edilmişti, acaba yine böyle bir liste mi yapalım?

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Bingöl'de bir şehit yakınına küfür eden İyi Partili Lütfü Türkkan'ın partisinden ihraç edilmesi gerektiğini belirterek, "Gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar bu yönde bir gelişme yok. Biz Türkiye olarak siyasette ve toplumsal hayatta rol alan isimlerin davranışlarını mutlaka değerlendirmeliyiz. Örneğin, Pensilvanya'da Amerikan himayesinde yaşayan Fetullah Gülen, Türkiye için ne düşünüyor? Aslında ne düşündüğüne değil ne yaptığına bakmak daha akılcıdır. Bu kişi Türkiye'nin istikrarına sürekli sabotaj yapıyor. CIA'dan aldığı destekle Türk yargısına, Türk ordusuna, Türk güvenlik güçlerine sürekli istikrarsızlık pompalıyor.

Şimdi durup düşünelim, bir şehit yakınına küfreden adam mı yoksa Fetullah Gülen mi daha fazla suçlu?" diye yazdı.

1. Dünya Savaşı'ndan sonra düşmanla işbirliği yapan bazı Osmanlıların, 150'likler diye listelendiğini ve sınırdışı edildiğine işaret ederek, "Acaba yine böyle bir liste mi yapalım? Mesela, Türkiye'yi hedef alan PKK terörizmine karşı sempatik davranan milletvekilleri 150'lik olmaya müstahak değiller midir?

Kısacası, toplumsal hayatımızda rol alan ve açık açık Türkiye'nin iyiliği değil, kötülüğü için uğraşan isimlerin bir listesini yapsak acaba 150'den fazla mıdırlar?

Bunlar hem topluma kötümserlik saçıyor hem de Türkiye'nin moralini bozuyorlar. Türkiye'nin düşmanları ile dostları aynı anda sanki kucak kucağa yaşamaktalar. Bu konuda eskisinden farklı davranmanın zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

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