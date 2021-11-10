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Politika

Selvi'den "CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" diyen Barlas'a: Çok yanlış bir kafa yapısı

Selvi, "CHP kapatılmalı mı" başlıklı bir yazı kaleme aldı

10 Kasım 2021 07:23

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Sabah başyazarı Mehmet Barlas'ın  "Bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" sözlerini eleştirdi. 

Selvi, şunları yazdı:

"Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 'Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir' diye bir yazı yazdı. Çok yanlış bir kafa yapısı. CHP’yi 12 Eylül yönetimi kapattı ama millet açtı. Partilerin kapatılmasını değil, partilerin kapatılmasının yasaklanmasını savunmak gerekiyor. Bunun için de yasakçı değil, özgürlükçü bir zihniyete sahip olmak gerekli."

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TIKLAYIN - Mehmet Barlas: Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir

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