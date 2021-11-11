"Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir" diyen Mehmet Barlas: Aklı başında olan her kişi yazılarımdaki fantezileri de anlar

"Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçme girmesi yasaklanmış olabilir" sözleri tartışma yaratan Sabah başyazarı Mehmet Barlas, yazısının "fantezi olduğunu" savundu.

Muhalefetin meşruiyet sorunu olduğunu iddia ettiği yazısında CHP'nin kapatılma ihtimali üzerinde duran ve isim vermeden bazı milletvekillerinin sınırdışı edilmesinin müstahak olduğunu söyleyen Mehmet Barlas, bugünkü yazısında "Ben fantezi olsun diye bunların milletvekilliği meşruiyetlerini kaybedeceklerinden söz etmiştim, ama bazıları o kadar ciddiye aldı ki iki gündür televizyonlar, makaleler ve sosyal medya benim bu sözlerim üzerinde gelişiyor" dedi.

Barlas, yazısında şunları kaydetti:

"Bugün 21. yüzyıldayız, her şeyin eskisi gibi olması gerekmiyor. İnsanların beyinlerini dondurup 'Şunu yaz, bunu yazma" demek akıl kârı mıdır? Yani yalancıları, küfürbazları, PKK yanlılarını, FETÖ'cüleri öveceksin ve bunlara sınırsız meşruiyet tanıyacaksın; bunun aksini söylediğin zaman da 'Vay efendim, Mehmet Barlas partilerin kapatılmasını, milletvekillerinin 150'likler gibi sınır dışı edilmesini istiyor' diyeceksin.

Aklı başında olan her kişi ve Türk siyasetinin geçmişi hakkında biraz bilgi sahibi olanlar, benim yazdığım yazılardaki fantezileri de anlar. Ama şaşıyorum. Mesela ciddiyetine çok güvendiğim Abdulkadir Selvi bile işi ciddiye almış.

Bundan sonra da yarım yüzyıldır yaptığım gibi gözlemlerimle gerçekleri yorumlamaya çalışacağım. Sonuçta gerçekler daima haklı çıkar. Yalancılar, küfürbazlar ve hainler de şapa otururlar. Bu ebedi gerçeği unutmayalım."

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