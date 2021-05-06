Ebru Baki'nin, MHP ile yaşanan krizin ardından yapılan ilk programı erken bitilirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı tarafından hedef gösterilen HaberTürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki, her gün sabah saatlerinde yayınlanan ve 3 saat süren 'Para Gündem' programını bugün erken bitirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 'yeni anayasa' önerisini konuklarıyla konuşan gazeteci Ebru Baki için sarf ettiği sözlerin ardından HaberTürk TV'de yaşanan kriz devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "#HabertürkTvİzlemiyorum" paylaşımını yapmasının ardından görevden almalar ile istifaların yaşandığı kanalda, Ebru Baki'nin programı dün yayın akışından kaldırıldı. Her gün sabah saatlerinde yayınlanan ve 3 saat süren 'Para Gündem' programı daha sonra tekrar yayın akışına eklendi.

Bu sabah yayınlanan program, 1 saat sürdü.

Programın sonunda ise dün sosyal medyada çok konuşulan AKP'nin CHP hakkındaki 'Yalan Üretim Makinesi' adlı çizgi filmi ile muhalefet liderlerinin "128 milyar dolar nerede?" paylaşımları konuşuldu.

Baki, "Dün sosyal medyada çok tartışılan konulardan biri de buydu. Diğerleri de malumunuz..." dedi ve araya gittiklerini söyledi. Ancak daha sonra, "Pardon aramız yokmuş, kapatıyoruz" diyerek yayını Meltem Acet'in sunduğu haber bültenine devretti.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Twitter hesabından Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 'yeni anayasa' önerisini konuklarıyla konuşan gazeteci Ebru Baki için "MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur" demişti.



MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e Ebru Baki'nin bugünkü yayınında yanıt verildi. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayında yaptığı açıklamada Yönter'in açıklamalarını aynen iade ettiğini dile getirdi.

MHP, HaberTürk sunucusu Ebru Baki'nin ardından HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'i hedef aldı. MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Aydemir için, "Siz kimsiniz, hangi ölçü ve yüzle MHP ve Sayın Genel Başkanımızı özür dilemeye davet ediyorsunuz? Size bu gücü kim veriyor? Televizyon ekranlarından aklınızca siyasete ayar vermeye cüretini nerden buluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Yönter'in Ebru Baki için "MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur" demesinin ardından kanalın Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir de 'özür bekliyoruz' dedi.

Özdemir'in hedef aldığı Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir görevden alındı. Aydemir'in görevden alınmasının ardından kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da istifa etti.