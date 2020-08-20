Diyarbakır'da çekilen 'sosyal deney' videosuyla gündeme gelen çocuklar İstanbul'da

T24 Haber Merkezi

İstanbul Tuzla ilçe Belediyesi, Dİyarbakır'da yapılan 'sosyal deney' konulu video ile gündeme gelen çocukları İstanbul'a getirerek misafir etti. Tuzla Belediyesi, çocukların İstanbul'a gelişini hazırlayıp yayınladığı bir video ile duyurdu.

Hazırlanan videoda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, çocuklara bir hafta boyunca İstanbul'un gezdirileceğini söyledi. Yazıcı, videoyu sosyal medya hesaplarından “Diyarbakır dışına çıkmadık” diyorlar. Oysa kalplerinde engin bir derya taşıyorlar. Bu hafta onlarla İstanbul’un keyfini çıkaracağız" ifadeleriyle paylaştı.

Ne olmuştu?

Diyarbakır'da kentin çeşitli noktalarını dolaşan Youtuberlar, 'sosyal deney' adı altında aç ve sokakta kaldıklarını söylediği çocuklardan yardım istemişti. “Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?” diye sorduğu çocukların yardımı üzerine tablet bilgisayar hediye eden Youtuberlar, videoyu sosyal medyada yayınlamıştı.

Videoyu yorumlayan birçok kişi ve uzman videonun verilmek istenen mesajın çocukların duygularını istismar ederek verildiğini, yardım istenen çocukların çocuk işçi olduğu ancak videoda çocuk işçiliğe yönelik hiçbir mesajın yer almadığı, 'iyilik' kavramının çocuklar üzerinden sınanamayacağı ve videoda yapılan 'sosyal deneyin' çocuk hakları ihlallerine karşı 'dikkat dağıttığı' görüşleriyle eleştirilerde bulunmuştu.

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