CHP'li Karaca'dan Milli Savunma Bakanlığı'nın 'sosyal deney' açıklamasına tepki: Devletin görevi çocukları korumak, desteklemektir

CHP Denizli Milletvekili ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından Diyarbakır'lı işçi çocuklarla çekilen 'sosyal deney' videosunu paylaşmasına tepki göstererek, ''Devletin görevi çocukların yüksek yararını gözeterek korumak, desteklemek, sahip oldukları potansiyeli açığa çıkartmaktır'' dedi.

Sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP'li vekil, ''Çocuklar bireydir. Onayları olmadan, izinsiz yapılan bilimsellikten uzak deneylerin “kobayları” değildir. Özel yaşamları ihlal edilemez. Haklarının öznesi olan çocuklardan özür dilenmeli, paylaşılan video derhal kaldırılmalıdır. #çocuklarbireydir'' şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Diyarbakır'da kentin çeşitli noktalarını dolaşan Burak Tutal ve Mert Karakaş, 'sosyal deney' adı altında aç ve sokakta kaldıklarını söylediği çocuklardan yardım istemişti. “Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?” diye sorduğu çocukların yardımı üzerine tablet bilgisayar hediye eden Youtuberlar, videoyu sosyal medyada yayınlamıştı.

Videoyu yorumlayan birçok kişi ve uzman videonun verilmek istenen mesajın çocukların duygularını istismar ederek verildiğini, yardım istenen çocukların çocuk işçi olduğu ancak videoda çocuk işçiliğe yönelik hiçbir mesajın yer almadığı, 'iyilik' kavramının çocuklar üzerinden sınanamayacağı ve videoda yapılan 'sosyal deneyin' çocuk hakları ihlallerine karşı 'dikkat dağıttığı' görüşleriyle eleştirilerde bulunmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı ise videoyu ''İşte geleceğin fedakâr ve kahraman Mehmetçik adayları.. Gençler, bizleri gururlandırdınız. Yolunuz da bahtınız da açık olsun" ifadeleriyle paylaşmış; paylaşım tartışmalara neden olmuştu.

TIKLAYIN: Milli Savunma Bakanlığı Diyarbakır'da çocuklarla yapılan 'sosyal deneyi' paylaştı: İşte geleceğin fedakâr ve kahraman Mehmetçik adayları

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