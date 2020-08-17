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Diyarbakır Barosu'ndan çocuklarla yapılan 'sosyal deney' videosuna tepki: Daha fazla paylaşılmamasını temenni ediyoruz

"Üsttenci bir zihniyetin ürünü olan sosyal deney adlı video çocukların haklarına yönelik ihlal oluşturmaktadır"

17 Ağustos 2020 07:48

Diyarbakır Barosu, iki Youtuber tarafından Diyarbakır'da yapılan 'sosyal deney' videosuna tepki gösterdi. Sosyal medyada da tartışmalara neden olan videonun 'üstenci bir zihniyetin ürünü' olduğunu ifade eden Baro, çocuk haklarının da ihlal edildiğini ifade ederek şöyle dedi: 

“Kendilerini medeni, kendilerinden olmayanı ise temel insani özelliklerinden dahi mahrum gören üsttenci bir zihniyetin ürünü olan sosyal deney adlı video çocukların haklarına yönelik ihlal oluşturmaktadır. Görünür olma arzusuyla paylaşılan video çocukların mahremiyetini ve unutulma hakkını ihlal etmektedir. Görüntüler paylaşılırken çocukların tanınmalarını ve herhangi bir tehlikeye maruz bırakılmalarını önleyecek şekilde paylaşım yapılması ve yine çocuklar ile velilerinin rızasının alınması gerekmektedir. Bu önemli noktalara riayet edilmeden yapılan paylaşımlar çocuklar bakımından hayatlarının ileriki aşamalarında sorun teşkil edecektir. Bugün sessiz kaldığımız takdirde böylesi olayların daha çok yaşanacağını bildiğimizden tepkimizi dile getiriyor ve ilgili videonun daha fazla paylaşılmamasını temenni ediyoruz.”

Ne Olmuştu?

Diyarbakır'da kentin çeşitli noktalarını dolaşan Burak Tutal ve Mert Karakaş, aç ve sokakta kaldıklarını söylediği çocuklardan yardım istedi. “Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?” diye sorduğu çocukların yardımı üzerine tablet bilgisayar hediye eden Youtuberlar, videoyu sosyal medyada yayınladı.

Birçok kişi videonun vermek istediği mesajı çocukların duygularını istismar ederek verdiğini, yardım istenen çocukların çocuk işçi olduğu ancak videoda çocuk işçiliğe yönelik hiçbir mesajın yer almadığı, iyilik kavramının çocuklar üzerinden sınanamayacağı ve videoda yapılan 'sosyal deneyin' çocuk hakları ihlallerine karşı 'dikkat dağıttığı' görüşleriyle eleştirilerde bulundu. 

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