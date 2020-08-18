Milli Savunma Bakanlığı Diyarbakır'da çocuklarla yapılan 'sosyal deneyi' paylaştı: İşte geleceğin fedakâr ve kahraman Mehmetçik adayları

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Diyarbakır'da kentin çeşitli noktalarını dolaşan Youtuberların, aç ve sokakta kaldıklarını söyleyerek çocuklardan yardım istediği 'sosyal deney' videosunu paylaştı.

Bakanlık videoyu, "İşte geleceğin fedakâr ve kahraman Mehmetçik adayları.. Gençler, bizleri gururlandırdınız. Yolunuz da bahtınız da açık olsun" ifadeleriyle paylaştı.

Ne Olmuştu?

Diyarbakır'da kentin çeşitli noktalarını dolaşan Burak Tutal ve Mert Karakaş, aç ve sokakta kaldıklarını söylediği çocuklardan yardım istedi. “Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?” diye sorduğu çocukların yardımı üzerine tablet bilgisayar hediye eden Youtuberlar, videoyu sosyal medyada yayınladı.

Videoyu yorumlayan birçok kişi ve uzman videonun verilmek istenen mesajın çocukların duygularını istismar ederek verildiğini, yardım istenen çocukların çocuk işçi olduğu ancak videoda çocuk işçiliğe yönelik hiçbir mesajın yer almadığı, 'iyilik' kavramının çocuklar üzerinden sınanamayacağı ve videoda yapılan 'sosyal deneyin' çocuk hakları ihlallerine karşı 'dikkat dağıttığı' görüşleriyle eleştirilerde bulundu.

TIKLAYIN - Diyarbakır Barosu'ndan çocuklarla yapılan 'sosyal deney' videosuna tepki: Daha fazla paylaşılmamasını temenni ediyoruz