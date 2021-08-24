CHP'li Özel: Hulusi Akar'a orduyu emanet edecek kadar güveniyorsak 28 Şubat'taki komutanları içeri atmak nasıl bir haksızlıktır?

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yargıtay’ın 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezalarını onamasının ardından 14 sanıkla ilgili infaz süreci başlatılmasını değerlendirerek "Hulusi Akar'a orduyu emanet edecek kadar güveniyorsak 28 Şubat'taki komutanları içeri atmak nasıl bir haksızlıktır" dedi.

CHP'li Özgür Özel, 28 Şubat davasında Yargıtay'ın müebbet hapis cezalarını onamasını yorumladı. 28 Şubat'ın Genelkurmay Başkanı'nın İsmail Hakkı Karatay olduğunu hatırlatan Özel, Karatay'ın özel kalem müdürünün ise şimdiki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olduğunu ifade etti.

Özel, "Askeriyede özel kalem müdürü bir komutanın kendisiyle tüm stratejik planları yapan, onun emirlerini nakleden ve uygulanmasını takip eden kişiyse ve 28 Şubat davası bir darbeyse, o darbenin başında İsmail Hakkı Karadayı varsa, Hulusi Akar bugün nerede, nasıl, niye oturmakta" diye sordu.

Özel açıklamasında şunları söyledi:

"O dönemin Genelkurmay Başkanı kim? İsmail Hakkı Karatay. 26 Mayıs 2020'de vefat etti. Yaşasaydı dönemin Genelkurmay Başkanı olarak cezaevine girecekti. Peki o Genelkurmay Başkanı'nın özel kalem müdürü kimdi? Hulusi Akar. Askeriyede özel kalem müdürü bir komutanın kendisiyle tüm stratejik planları yapan, onun emirlerini nakleden ve uygulanmasını takip eden kişiyse ve 28 Şubat davası bir darbeyse, o darbenin başında İsmail Hakkı Karadayı varsa, Hulusi Akar bugün nerede, nasıl, niye oturmakta. Biraz insaf. 28 Şubat'ta yaşananlarda bir darbe varsa, darbenin başındaki kişinin özel kaleminin ordunun başında, ordunun bağlı olduğu Milli Savunma Bakanlığı'nda ne işi var. Hulusi Akar'a orduyu emanet edecek kadar güveniyorsak, 28 Şubat'taki komutanları içeri atmak nasıl bir haksızlıktır."