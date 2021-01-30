Boğaziçi öğrencilerine 'Kabe soruşturması' açılmasına neden olan serginin görüntüleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Boğaziçi Üniversitesi önünde yapılan bir sergide 'Kabe fotoğrafının yere serilmesi' gerekçesiyle resen başlattığı soruşturmada 4 öğrenci gözaltına alındı.

Olayın ardından sosyal medyada sergiye ait görüntüler paylaşıldı.

Resmin açıklamasının da yer aldığı görüntülere ilişkin soruşturmaya yönelik açıklamasında savcılık "Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesi olayı ile ilgili olarak 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini degerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

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