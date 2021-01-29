Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe'ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Boğaziçi Üniversitesi önünde 'Kabe fotoğrafının yere serilmesi' iddiasına ilişkin açıklama yaparken, "Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum" derken, yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Boğaziçi Üniversitesi önünde 'Kabe fotoğrafının yere serilmesi' iddiasına ilişkin resen soruşturma başlatmıştı. Boğaziçi Dayanışması, akşam saatlerinde en az 3 öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu.

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi önünde 'Kabe fotoğrafının yere serilmesi' iddiasına soruşturma; "3 öğrenci gözaltına alındı"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, olaya Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterirken, yasal işlemlere başlayacaklarını belirtti. Erbaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız."