Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Kabe fotoğrafı' soruşturmasında 4 öğrenci gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde 'Kabe fotoğrafının yere serilmesi' iddiasına ilişkin resen soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesi olayı ile ilgili olarak 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini degerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Boğaziçi'nde gözaltı

Soruşturmanın ardından Boğaziçi Üniversitesi girişinde bazı öğrenciler gözaltına alındı. Boğaziçi Dayanışması'ndan yapılan açıklamada öğrencilerin hedef gösterildiği belirtilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!"