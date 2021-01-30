AKP Sözcüsü Çelik: Boğaziçi Üniversitesi’nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe’ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz, bu eylem bir provokasyondur

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Boğaziçi Üniversitesi önünde 'Kabe fotoğrafının yere serilmesi' iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Boğaziçi Üniversitesi’nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe’ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz. Kabe insanlık değerlerinin zirvesidir. Hiçbir çirkinlik Kabe’ye zarar veremez. Bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur" mesajını paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde 'Kabe fotoğrafının yere serilmesi' iddiasına ilişkin resen soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu. AKP Sözcüsü Çelik kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin olarak, "Boğaziçi Üniversitesinde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe'ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz" ifadesini kullandı.

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Çelik, şunları kaydetti:

"Kabe insanlık değerlerinin zirvesidir. Hiçbir çirkinlik Kabe'ye zarar veremez. Bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur. Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin müstesna bir değeridir. Nefret yüklü ve sapkın eylemlerin Boğaziçi Üniversitemize gölge düşürmesine herkes karşı koymalıdır. Kıblemiz Kabe'ye karşı gerçekleşen bu saygısızlığa en başta, değerlere ve inançlara saygı duyan Boğaziçili gençlerimizin karşı duracağına ve bu alçakça girişimi reddedeceğine inancımız tamdır.

Kıblemize dönük çirkin eylem vicdanlarda mahkum olmuştur. Nefret suçları sadece bir inanca karşı değil tüm insanlığa karşı işlenen suçlardır. Bu provokasyona dair yürütülen yasal soruşturmanın takipçisi olacağız. Kabe, tüm insanlık değerleri için yüceliğin ve emniyetin sembolüdür. Kabe, ebediyen hürmet görecektir. Kabe'ye hürmetsizlik edenler sadece kendilerinin insanlıktan uzak olduklarını beyan etmiş olurlar."