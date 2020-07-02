Ankara'da avukatlardan 'çoklu baro' sistemine karşı eylem

AKP'nin baroların bölünmesine yönelik hazırladığı kanun teklifine karşı Ankara Barosu’na üye avukatlar, Sıhhıye’deki Ankara Adliyesi’nde eylem yaptı.

Avukatlar teklife karşı savunma zinciri oluşturarak, “Savunma susmadı susmayacak”, “Savunma yoksa adalet de yok” sloganları attılar. Adliyedeki vatandaşlar avukatları alkışladı.



Savunma zinciri sırasında yeni tip Koronavirüs salgınına karşı önlem olarak ip kullanıldı ve sosyal mesafe korundu.

Kaynak: ANKA