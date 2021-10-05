Altın Portakal Film Festivali | Nihal Yalçın, 'Zuhal'i anlatıyor: Her anlamda ilk işim

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "Zuhal" filminin ekibi T24'de konuk oldu. Muammer Brav'la Ekşın programına konuk olan filmin başrol oyuncusu Nihal Yalçın, yapımcısı Anna Maria Aslanoğlu, yönetmeni Nazlı Elif Durlu çekiminden beyaz perdeye kadar yaşadıklarını anlattı.

Yalçın, filmin çekimi sırasında çok keyif aldığını söyleyerek "Her anlamda ilk işim" dedi.

'Zuhal' karakterini canlandıran oyuncu Nihal Yalçın, bir orta-üst sınıf kadın hikayesini oynayama alışkın olmadığını ancak yine de karakteri canlandırırken çok keyif aldığını söyledi. Filmi, "Kendi derdini sakin bir yerden anlatan bir film" olarak niteleyen Yalçın, senaryoyu 1 yıl önce aldığını ve üzerinde çalışmak için uzun bir zaman bulduğunu söyledi.

"'Zuhal' benim ilk filmim diyorum"

Yalçın, "Daha önce yaptığım işlere haksızlık etmiş olmayayım ama 'Zuhal' benim ilk filmim diyorum. Bir oyuncu olarak başından sonuna kadar bir karakteri alıp götürmek bir tarafa, bence filmin bütününde de görülen Nazlı'nın asla kendini ön plana atmak için uğraşmadığı çok kendini sakin bir yerden anlatan bir film, seyrederken herkes görecek. Oyuncu olarak bana da aynı şeyi yaptı" dedi.

Yalçın, 'Zuhal'in hikayesinin çok içinde olduğunu ve oynamaktan keyif almanın ne olduğunu bu işle gördüğünü söyleyerek "Her anlamda ilk işim" dedi.

"Benim için yan karakterlerinin çeşitli olması çok önemliydi"

Filmin yönetmeni Nazlı Elif Durlu, hikayenin bir kedi arayan bir kadınla tanışmasıyla ortaya çıktığını bunun üzerine kafa yorduğunu ve senaryonun bunun üzerine kafa yormasıyla geliştiğini söyledi. Durlu, filme ilişkin "Hepimizin tanıdığı karakterler yaratmak istedik. Apartman yöneticisinden apartman görevlisine, zengin ve güçlü aileden tek başına yaşayan bir genç kadına. Benim için yan karakterlerinin çeşitli olması çok önemliydi. Hepsinin kendine göre dertlerinin olması ve hepsinin kedi arayışına kendi dertleri üzerinden tepki vermeleri" diye konuştu.

Filmin yapımcısı Anna Maria Aslanoğlu ise 'Zuhal' filminin geçtiği süreçleri anlatarak şu anda en heyecanlı aşamalarından birinde olduklarını söyledi. Finansman konusunun yapım sürecinin en zor aşamalarından biri olduğunu ifade eden Aslanoğlu, "Büyük bir ekibin özverisi ile ortak yapımcılarımızı bir araya getirdik. Onlar olmasaydı olmazdı. Özveri ve büyük emeklerle buraya geldik. Biz de 'Zuhal'dik aslında yapım sürecinde" dedi.

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