58. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı | Direktör Boyacıoğlu: Radikal kararlar aldık, aşısı olmayan ya da bağışıklığını belgelemeyen kimseyi almıyoruz

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı. Festivalin direktörü Ahmet Boyacıoğlu, Jüri Başkanı Emin Alper ve Jüri Üyesi Hazal Kaya, Muammer Brav'ın hazırladığı 'Ekşın'a konuk oldu.

Festivalin direktörü Ahmet Boyacıoğlu, Koronavirüs koşullarında kısıtlı sayıda izleyiciyle düzenlenen festivalde alınan önlemlere dair "Pandemiyle yaşamayı öğrendik. Pandemi yokmuş gibi yaşamayı öğrendik. Biz radikal kararlar aldık. Aşısı olmayan ya da bağışıklığını belgelemeyen hiç kimseyi almıyoruz dedik. Bir filmin baş oyuncusuyla bir jüri üyesini kenara koyduk mesela. Bir kişi "Benim aşım yok, aşı karşıtıyım" dedi. Telefonlarına çıkmadık, kenara koyduk. Bir filmin de baş oyuncusu hanımefendiyi de kenara koyduk. Böyle radikal adımlarımız oldu. Ama gene açık hava, insanlar mümkün olduğu kadar uzak. Kapalı mekanlarda bir boş bir dolu gidiyoruz. geçen yıllardan farkımız tabii aşı var. Geçen yıl salgın belki bu kadar yoğun değildi ama aşı da yoktu. Başka bir yıldı o. Bu yıl biraz daha farklı. Ama yine de tam kapasiteyle çalışamıyoruz maalesef. Biletler bitti. Ek gösterim koyduk onlar da bitti" diye konuştu.

"Herhalde son yılların en iyi seçkisi"

Festivalde yarışan 5 filmin ilk film olduğunu belirten Boyacıoğlu, toplam 44 filmin başvuru yaptığını söyledi. Boyacıoğlu şunları dile getirdi:

"Bazı yıllar ürün iyi olur, bazı yıllar yetişmez ya tarlada. Öyle oldu. 44 film başvurdu. Kişisel olarak söyleyebilirim ki, herhalde son yılların en iyi seçkisi. Denk düştü diyeceğim. O yüzden söylüyorum jürinin işi zor. Son 10 yıla bakarsan her yıl, adı sanı hiç duyulmamış bir yeni isim çok şaşırtıcı bir filmle karşımıza çıkıyor. Bu yıl da ilk filmini yapan 5 yönetmen var. Hepsi belli bir kalitenin üzerinde. En iyi müzik ödülü var. Onun için jüride bir müzisyenin olması iyi olur dedik. Geçen yıl jüri sayısı 5'ti. Bu yıl 7'ye çıksın dedik. 14 ödülü olan kocaman bir festivalde bence 7 jüri iyi bir karar."

"Diğer gençler için de cesaret verici"

Festivalde jüri üyesi olan Hazal Kaya, festivale dair düşüncelerini şöyle kaydetti:

"Benim uzun metrajda ilk jürilik deneyimim. Bir an önce filmler gelsin de izleyelim istiyorum. Festivallerde ilk filmler olunca benim içimde umut oluyor hep. Çünkü yeni sinemacıların özellikle büyük festivaller tarafından filmlerinin yayınlanması diğer gençler için de cesaret verici. 5 ilk izleyecek olmak aslında benim için 25'inin gelişini temsi ettiği için çok keyifli. Bütün seçkiyle ilgili çok heyecanlıyım."

"Çok büyük bir sorumluluk"

Jüri Başkanı Emin Alper, festivalle ilgili olarak şunları söyledi:

"Jüride ve Antalya'da olduğum için çok mutluyum. Çok merak ettiğim filmler vardı. Onları toplu bir şekilde izlemek zaten bizim için başlı başına bir keyif olacak. Çok büyük bir sorumluluk. Dolayısıyla o sorumluluğun da hafif bir stresini yaşamıyor değilim."

"Yazın filmimizi çektik. Şimdi kurgu aşamasındayım. Biz de her filmde yeni bir şeyler öğreniyoruz. Yeni zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu film de çok öğretici oldu. Sektör bir yandan çok genişliyor, büyüyor. Dijital platformlar piyasaya girdi. Bağımsız filmler finansal zorluklar nedeniyle 3-4 senede bir yapabiliyoruz."