58. Antalya Altın Portakal Film Festivali | 'İki Şafak Arasında' film ekibi T24'te: Filmin gerçeklik dünyasını hayata yakın bir yerden kurmak istedim

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı. Ulusal Uzun Metraj bölümünde yer alan bir ilk film olan 'İki Şafak Arasında'nın yönetmeni Selman Nacar ile oyuncular Nezaket Erden ve Mücahit Koçak, Muammer Brav'ın hazırladığı Ekşın'a konuk oldu.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Koronavirüs koşullarında salgın önlemleri ile başladı. Festivalin Ulusal Uzun Metraj bölümünde yarışan ve dünya prömiyerini San Sebastián Uluslararası Film Festivali'nde yapan filmin yönetmeni Selman Nacar, filmi şöyle anlattı:

'"İki Şafak Arasında' bence Kadir'in ahlaki çıkmazlarına yoğunlaşan bir film. Kısa bir sürede karakterlerin psikolojik olarak nasıl tepkiler verdiğini ve insani ilişkilerin ne kadar değişeceğine değinen bir film. San Sebastián Uluslararası Film Festivali harikaydı. Bu sene 69.'su yapılmıştı. Çok güzel dönüşler aldık. Ben özellikle bol diyaloglu Türkçe bir filmi izlemeleri çok kolay olmaz diye düşünüyordum. Ama bu önyargımı kırdılar. Özellikle 18-25 yaş arası genç bir jüri vardı. 18 yaşındaki bir İspanyol gencinin bu filme bir bağ kurması beni çok etkiledi açıkçası. Özellikle gençlerin kurduğu bağ beni çok etkiledi. Türkiye'de ilk defa gösteriliyor. Dileğimiz daha fazla insana ulaşması."

"Benim için zaman meselesi çok önemli"

Filmin uzun planlar halinde çekmesini 'filmde zamanı hissetmek hissettirmek için' diyerek yorumlayan yönetmen şunları söyledi:

"Benim için zaman meselesi çok önemli. Filmde zamanı hissetmek ve hissettirmek istedim. O yüzden bütün sahneleri tek plan çektim. Çünkü uzun planlar kullandığınız zaman seyirci olaya daha çok tanık olmaya başlıyor. Benim aslında isteğim o sahne çekilirken seyirci de orada olayı yakından takip ediyor şeklinde tasarladım filmi. Zorlukları tabii vardı. Ama çok keyifli bir alan açtı bize üzerine çalışmak için. Belgeselin yakaladığı bazı anları yakalayabildiğini düşünüyorum bu filmde kamerayla. Filmin gerçeklik dünyasını hayata yakın bir yerden kurmak istedim.

"Tehlikeli işleri yaptıktan sonra yoksulların periler gibi geceleri yok olmaları bekleniyor"

Filmde Serpil karakterini canlandıran Nezaket Erden, filmi şöyle anlattı:

"Serpil karakteri filmdeki o kazadan sonra Kadir'in hayatına giriyor. O noktadan sonra artık onun varlığıyla da sıkışma durumu devam ediyor. Bir gün içinde olsa da hikaye, Serpil daha çok baskı hissediyor gibi geliyor bana. Serpil şehrin kıyılarına itilen insanlardan biri. Kapısı yabancı insanlar tarafından çok da çalınmayan biri. Genelde şehirlerde yoksullar bazı tehlikeli işleri yapmak için kullanılıyorlar. Bunlar tehlikeli işler oluyor genelde. Ve o işleri yaptıktan sonra periler gibi geceleri yok olmaları bekleniyor. Ama filmde öyle bir olay oluyor ki, o insanların kaldıkları yerler önemli oluyor. O noktadan sonra artık onların görünmez olmalarıyla yüzleşmesi gerekiyor herkesin. Bu filmde olduğum için mutlu ve şanslı hissediyorum kendimi."

"Kadir'i kıskanıyorum"

Filmdeki Kadir karakterine hayat veren oyuncu Mücahit Koçak ise, film hakkındaki görüşlerini şöyle diğle getirdi:

"Kadir'i kıskanıyorum. Başarılı bir adam. Kolay savrulmayan bir adam. Ama Allah dağına göre kar verirmiş ya, öyle bir durumda görüyoruz birden kadiri. Ailesi ve bir kız arkadaşı var. Bir de Serpil ve çocuğu, onların tercihleri ve beklentileri arasında sıkışan birisi. İyi de idare ediyor gibi süreci ama o ne kadar güçlü durmaya çalışırsa o kadar güçlü rüzgarlara maruz kalıyor. Ben çok mutluyum Kadir'i oynamaktan."