Alec Baldwin’in vurduğu Halyna Hutchins’in öldüğünü öğrendiği anın görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Alec Baldwin, altı ay önce 'Rust' filminin çekimleri sırasında kullandığı kurusıkı tabancasının ateşlenmesi ile görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i kazayla öldürmüştü. Badwin’in ölüm haberini öğrendiği andan görüntüler yayınlandı.

Alec Baldwin‘in ‘Rust’ filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins‘i vurup ‘yanlışlıkla’ ölümüne sebep olmasının yankıları devam ederken, soruşturmayı yürüten ofis tarafından yayınlanan görüntüler gündem oldu. Daha önce olay sonrası sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği sıradaki görüntüler ortaya çıkmıştı.

Şimdi de olayın ardından sorgulanan Baldwin’in, Hutchins’in ölüm haberini aldığı an verdiği tepki ortaya çıktı.

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