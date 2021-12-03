Sette yanlışlıkla görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olan Alec Baldwin, oyunculuk kariyerinin bitmiş olabileceğini söyledi

Rust filminin çekimlerinde yanlışlıkla görüntü yönetmenini vurarak öldüren oyuncu Alec Baldwin, oyunculuk kariyerinin sona ermiş olabileceğini söyledi.

ABC News’da George Stephanopoulos’a kazadan sonra ilk kez konuşan 63 yaşındaki oyuncu, oyunculuk kariyerinin sonlanmasıyla ilgili soruya “Olabilir” yanıtını verdi. Baldwin, öyleyse de bunu umursamayacağını söyledi.

Alec Baldwin, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açan olayda tetiği çekmediğini savundu.

Söyleşi sırasında yer yer gözyaşlarını tutamayan Baldwin, "Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem" dedi.

New Mexico eyaletinde 22 Ekim tarihinde yaşanan olayda, gerçek mermi ile yaralanan 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahkeme kayıtlarına göre, Baldwin'e silahı, yönetmen yardımcılarından biri verdi ve verirken de "soğuk silah" ifadesiyle dolu olmadığını ona söyledi.

Dave Halls, isimli yönetmen yardımcısı da silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylüyor. Halls'a da silahı, setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed verdi. Silahın, kabından çıkarılırken ateş aldığı düşünülüyor.