Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden olduğu kazayla ilgili soruşturmaya katkı sağlamadığı iddialarını reddetti

Film çekiminde silahla yanlışlıkla görüntü yönetmenini vurarak öldüren Alec Baldwin, olayla ilgili soruşturmaya katkı sağlamadığına ilişkin suçlamaları reddetti.

BBC'de yer alan habere göre, polis Rust filmi çekiminde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan olayla ilgili daha fazla bilgi sahibi olabilmek için oyuncu Alec Baldwin'in telefonunu incelemek istiyor. Üç hafta önce gönderilen bir arama emrine rağmen yetkililer henüz Baldwin'in telefonunu alamadı.

Soruşturmaya katkı sağlamamakla suçlanan Baldwin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmaya bilinçli bir şekilde dahil olmadığına ilişkin yorumların "yalan" olduğunu söyledi.

Baldwin "Direkt telefonunu alıp fotoğraflarına bakıp, eşine aşk mektuplarını okuyamazlar. Bu süreçler zaman alır. Ancak tabii ki bütün gerekliliklere yüzde 1000 uyacağım" dedi.

Görüntü yönetmeni Hutchins, Baldwin sette silahla prova yaparken vurularak hayatını kaybetmişti. Silahın dolu olduğunun bilinmediği belirtilen olayda Baldwin "tetiği çekmediğini" iddia etmişti.