Alec Baldwin'in yanlışlıkla yönetmeni öldürdüğü filmin setinde yeni bir kaza: Set çalışanını zehirli örümcek ısırdı; kolunu kaybedebilir

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Oyuncu Alec Baldwin’in prova sırasında dolu olduğunu bilmediği silahla yanlışlıkla görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olduğu Rust filminin çekimlerinde bir kaza daha yaşadı. Bir yapım görevlisi, zehirli örümcek tarafından ısırılarak hastanelik oldu.

NYPost’ta yer alan habere göre, Rust setinin kapanış sırasında çalışan işçi Jason Miller, zehirli bir örümcek tarafından ısırıldı. Hastaneyek kaldırılan Miller’ın kolunu kaybetme riski taşıdığı belirtildi.

Filmin temsilcisi konu hakkında açıklama yapmadı.

Rust çekimlerinde ne olmuştu?

Baldwin, New Mexico eyaletinde "Rust "isimli film çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı. Mahkeme kayıtlarına göre, Baldwin, içinde gerçek mermi bulunduğu anlaşılan silahı kendisine yönetmen yardımcısının verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti.