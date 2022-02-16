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Dünya

Film setinde yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'e yeni dava

Alec Baldwin, 21 Ekim'de "Rust" filminin setinde kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu

16 Şubat 2022 14:34

Oyuncu Alec Baldwin, Rust filminin çekimlerinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i “düşüncesizce vurarak öldürmekle” suçlanıyor.

BBC'de yer alan habere göre, oyuncu Alec Baldwin'e, sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldürmesine ilişkin yeni bir dava açıldı.

Hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in eşi,Alec Baldwin'e ve set güvenliğinden sorumlu kişilere dava açtığını açıkladı. Baldwin, davada “düşüncesizce silahı ateşleyerek ölüme sebebiyet vermekle” suçlanıyor.

Alec Baldwin, 21 Ekim'de "Rust" filminin setinde kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Aynı olayda yönetmen Joel Souza da yaralanmıştı.

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