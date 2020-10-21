AK Gençlik'in 'Sen kimsin?' videosuna SODEV de yanıt verdi: Bakın biz kimiz

Sosyal Demokrasi Vakfı, AKP'nin gençlik kolu olan AK Gençlik tarafından yayınlanan 'Sen Kimsin?' videosuna yanıt olarak bir video hazırladı.

Twitter hesabından AK Gençlik hesabını da etiketleyerek videoyu paylaşan SODEV, "Bakın biz kimiz" dedi.

Paylaşılan videoda, ekonomik kriz, geçim sıkıntısı ve fırsat eşitliğine vurgu yapıldı.

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