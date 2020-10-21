AK Gençlik'in 'Sen kimsin' videosuna sosyal medyadan birçok kullanıcı yanıt verdi: "Ben Mustafa Kemal'im, Kadir Şeker'im, Rabia Naz'ım, Oğuz Arda Sel'im, Ethem Sarısülük'üm"

T24 Haber Merkezi

AKP Gençlik Kollarının resmi Twitter hesabından paylaştığı “Sen Kimsin?” başlıklı videosu sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Videoya yanıt olarak sosyal medya kullanıcıları"Ben Mustafa Kemal'im, Kadir Şeker'im, Rabina Naz'ım, Oğuz Arda Sel'im, Ethem Sarısülük'üm, Ceylan Önkol'um, Uğur Kaymaz'ım " dedi.

Dikkat çeken paylaşımlardan biri geçtiğimiz yıl AKP'den ihraç edilen 24. Dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş'den geldi.

Sosyal medya hesabı Twitter'da Suriyelilere ilişkin paylaşım yaptığı gerekçesiyle ihraç edilen Pelin Gündeş, "Ben Türk'üm dediğim için partiden ihraç ettiğiniz 39 yaşındaki Kayseri Milletvekiliniz seçilen bir Türk kadınıyım!" sözleriyle videoya tepki gösterdi.

Yazar Ahmet Ümit de 'Sen Kimsin' videosuna "Ben Yunus Emre'yim, Hacı Bektaşi Veli'yim, Mevlana Celaleddin Rumi'yim, Şemsi Tebrizi'yim, Nasreddin Hoca'yım, Pir Sultan Abdal'ım, Dadaloğlu'yum, Köroğlu'yum, Karacaoğlan'ım, Namık Kemal'im, Nazım Hikmet'im, Yaşar Kemal'im, Aziz Nesin'im, Sabahattin Ali'yim" sözleriyle yanıt verdi.

“Gençsin, daha yeni başlıyorsun. İşin çok, derdin çok” sözleriyle başlayan video “Ama asla yalnız değilsin” diyerek devam ediyor. Gençlere tarihten günümüze birtakım figürler anımsatılıyor: “Sen Musab bin Umeyr’sin, üç kıtaya ferman salan Süleyman’sın, namıyla düşmana korku salan Kara Fatma, başörtüsünü yere düşürmeyen Şule Yüksel Şenler’sin, sen Türkiye’nin otomobilini yapan mühendissin…”

Video, tüm figürlerin birleşip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dönüşmesine eşlik eden “Sen ümmetin umudusun, Recep Tayyip Erdoğan’sın” sözleriyle sona eriyor.

İşte videoya verilen yanıtlardan bazıları: