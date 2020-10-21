Erkan Baş'tan AKP'nin 'Sen kimsin?' videosuna tepki: Biz ümmet değiliz, halkız...

AKP'nin gençlik kolları tarafından 'Sen Kimsin?' sorusuyla yayınlanan ve gündem olan videosuna tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, videoda sorulan soruya, toplumsal hafızaya kazınmış isimler ve olayları tek tek sayarak yanıt verdi.

Sözlerine "Biz ümmet değiliz, halkız" sözleriyle başlayan Baş, konuşmasını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Sen teksin, biz biriz, hep birlikteyiz, Türkiye'yiz. Recep Tayyip Erdoğan sen kimsin?" sözleriyle bitirdi.

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